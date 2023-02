Grève du 7 février : transports, écoles, énergie... À quoi faut-il s'attendre mardi ?

Alors que la réforme des retraites arrive à l'Assemblée nationale, une troisième journée de mobilisation est prévue ce mardi 7 février. Et comme souvent, qui dit mobilisation dit perturbations dans les transports. Pour ce mardi 7 février, il faut s'attendre à un très léger mieux sur les rails.

Un TGV sur deux en moyenne est attendu, c'était un sur trois la semaine dernière. Les TER : trois sur dix à peine, contre deux sur dix la fois dernière. Concernant les RER, c'était un sur trois sur les lignes A et B, ce mardi c'est un train sur deux et pour la ligne C, un train sur trois désormais, alors que c'était un train sur dix le 31 janvier. À la RATP, très léger mieux attendu également et au global, mais ça restera tout de même très perturbé et perturbé également à Lille, Lyon ou encore Marseille.

Dans les airs, la mobilisation reste la même, un vol sur cinq est annulé à Orly, mais les vols moyens et long-courriers restent épargnés.

Quid des écoles et raffineries ?

Le secteur de l'énergie, souvent mobilisé, continue de l'être dans les centrales et les barrages, avec des baisses de production à attendre, mais toujours sans conséquences pour les particuliers. En revanche, pas d'arrêt de la production dans les raffineries, simplement des baisses de débit.

Dans l'Éducation nationale, nous aurons les premières estimations de mobilisation ce lundi après-midi, mais les principaux syndicats appellent à la grève dans les écoles, les collèges ou encore les lycées. D'ailleurs, des blocus de lycées ou d'universités sont attendus dès mardi matin.

