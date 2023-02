Bretagne : pourquoi des centaines de producteurs d'œufs ont-ils décidé de faire grève ?

Depuis ce vendredi 3 février et pendant deux jours, plusieurs centaines d'éleveurs bretons de poules ont décidé de faire la grève des œufs. Une question de survie disent-ils. Ces agriculteurs refusent de livrer les marques pour lesquelles ils travaillent. Ils ont noté l'augmentation du prix des œufs en rayons, mais eux n'ont rien reçu en retour, alors que leurs charges augmentent.

"On a des surcoûts tous les jours, que ce soit l'augmentation du poussin, de la poulette, des factures qui arrivent avec des augmentations de 10, 15 ou 20%. Là on devient en colère parce que ça fait plusieurs mois qu'on est en train de leur dire 'méfiez-vous, vous allez manquer d'œufs'", dit Patrick Hamon, éleveur de poules pondeuses et responsable œuf à la FNSEA de Bretagne.

"Tout travail mérite salaire. Avec les heures qu'on fait, il y aura des drames dans les campagnes si ça continue", prévient-il.

