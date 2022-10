Grève du 18 octobre : 45 minutes de Vélib' gratuites pour se rendre au travail

Simple hasard du calendrier ou campagne de communication bien rodée ? Ce qui est certain, c'est que l'opération "Au Boulot à Vélib’" devrait faire le plein, mardi 18 octobre, jour de "grève générale".

Le service Vélib’ Métropole propose de louer gratuitement un Vélib' pendant 45 minutes, mardi 18 octobre. Objectif : promouvoir la pratique du deux-roues en libre-service pour se rendre au travail. Une alternative très attractive pour les Franciliens confrontés à la pénurie de carburant et qui ne doivent pas parcourir une trop longue distance pour rejoindre leurs bureaux.

Concrètement, les personnes souhaitant profiter de cette offre de découverte, devront se rendre dans l'une des 1 446 stations Vélib' d'Ile-de-France. Ils pourront alors opter pour un vélo "classique" ou à assistance électrique. Puis, il suffira de sélectionner l'offre "Ticket-V" à la borne et d'entrer le code promotionnel "AUBOULOTENVELIB". À noter que ce ticket peut également s'acheter sur son smartphone via l'application Vélib' ou sur le site Internet du service. Il ne restera plus, ensuite, qu'à profiter de ces 45 minutes de voyage.

En cas de trajet plus long, la location sera facturée 1 euro par demi-heure supplémentaire pour les Vélib’ mécaniques et 2 euros pour les Vélib’ électriques.

