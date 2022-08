C'est un moyen de transport plus propre au niveau écologique, mais qui peut aussi s'avérer plus économique. Deux arguments qui font du vélo un outil précieux au service de la transition écologique. Afin de valoriser son utilisation, le Gouvernement a donc décidé de renforcer le bonus écologique et la prime à la conversion pour l’acquisition d’un vélo du 15 août au 31 août.

Si vous êtes un particulier avec un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 6.300 € ou une personne en situation de handicap vous pouvez bénéficier des prix ci-dessous. Pour un vélo classique, l'aide peut être de 150 € maximum par vélo. Pour un vélo à assistance électrique (VAE), l'aide peut-être de 400 € maximum par vélo. Pour un vélo cargo, vélo allongé, vélo adapté à une situation de handicap, vélo pliant (électrique ou non électrique), l'aide peut-être de 2.000 € maximum par vélo. Pour une remorque électrique pour vélo, l'aide peut atteindre 2.000 € maximum par remorque

Si vous êtes un particulier avec un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 13.489 €, vous pouvez bénéficier des prix ci-dessous. Pour un vélo à assistance électrique, l'aide peut atteindre 300 € maximum par vélo. Pour une remorque électrique pour vélo, l'aide peut atteindre 1.000 € maximum par remorque. Pour un vélo cargo, vélo allongé, vélo adapté à une situation de handicap, vélo pliant (électrique ou non électrique), l'aide peut atteindre 1.000 € maximum par vélo.

Si vous êtes une personne morale (entreprise, association, collectivité), alors vous pouvez bénéficier des prix ci-dessous. Pour un vélo à assistance électrique, l'aide peut être de 1.500 € maximum par vélo, dans la limite d'un vélo par personne du foyer

Si votre revenu fiscal de référence par part est inférieur à 6.300 € ou si vous êtes en situation de handicap, alors vous pouvez bénéficier des prix ci-dessous. L'aide est portée à 3.000 € maximum/vélo dans la limite d'un vélo par personne du foyer. Vous pouvez obtenir 1.000 € en plus si vous êtes dans une Zone à Faibles Emissions métropolitaine (ZFE).

