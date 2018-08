publié le 09/08/2018 à 14:05

La grève de la compagnie low-cost Ryanair se renforce et risque de perturber plusieurs départs en vacances. Mercredi 8 août : les pilotes allemands ont décidé de rejoindre le mouvement européen.



Conséquence : près de 400 vols seront supprimés en Europe, vendredi 10 août, dont 250 au départ et à destination de l'Allemagne. À ceux-là se rajoutent les 146 vols annulés en Suède, en Belgique et en Irlande. Au total, 55.000 passagers sont concernés (dont 42.000 seulement pour l'Allemagne).



La France est également touchée par ces annulations. 14 rotations sont concernées par la grève du vendredi 10 août, au départ et à destination de la France. Le mouvement de vendredi sera la première grève de pilotes à secouer la compagnie dans plusieurs pays en même temps.

La raison : un problème de planning de pilotes, qui date de septembre 2017, et qui a entraîné un grave conflit et l'annulation de 20.000 vols depuis l'année dernière.

Voici les 14 rotations concernées par la grève du vendredi 10 août, au départ et à destination de la France :

- Bergerac-Bruxelles



- Béziers-Weeze

- Bordeaux-Bruxelles

- Carcassonne-Bruxelles

- Figari-Bruxelles

- La Rochelle-Bruxelles

- Marseille-Bruxelles

- Marseille-Oujda

- Montpellier-Francfort

- Nîmes-Bruxelles

- Paris Beauvais-Stockholm

- Rodez-Bruxelles

- Toulouse-Berlin

- Toulouse-Bruxelles



Pour rappel, les premiers mouvement de grève de la compagnie Ryanair avaient été initiés par le personnel de cabine. Les 25 et 26 juillet, 600 vols avaient été annulés en Espagne, au Portugal, en Belgique et en Italie, pénalisant ainsi 100.000 passagers.