C'est une situation quasiment surréaliste. Ryanair est actuellement la plus grosse machine à cash de l'industrie du transport aérien. C'est d'autant plus stupéfiant que ce transporteur a été obligé, pour cause de mauvaise gestion de ses navigants, d'annuler 20.000 vols entre septembre et octobre, qu'il fait toujours face aux revendications, et parfois même au départ de ses pilotes les plus expérimentés pour des cockpits plus rémunérateurs ou moins stressants, et (tout aussi sensible) qu'il essuie, plus souvent qu'à son tour, la grogne de clients froissés par un service pas toujours amène.



Tous ces obstacles glissent sur les ailes de l'Irlandais. Son compte d'exploitation affiche 1,45 milliard d'euros de bénéfices. Un record historique. Et la compagnie aura transporté plus de 130 millions de passagers. Un autre record.

On peut donc faire des bénéfices dans le transport aérien. Encore faut-il s'en donner les moyens. Pour bien saisir la performance de cette low cost, les annulations de vols de l'hiver lui ont coûté l'équivalent de la grève en cours chez Air France. La différence, c'est qu'en bout de piste l'Irlandais engrange près de 1,5 milliard de bénéfices, alors que le Français va avoir du mal à ne pas perdre de l'argent cette année.

En clair, face aux obstacles, les fondamentaux de l'un lui permettent de les affronter. Ceux de l'autre, de s'enfoncer un peu plus.

Gare aux turbulences !

Le cash modèle irlandais est très proche de son apogée. Ryanair va en effet devoir faire face à la remontée des prix du kérosène : une facture supplémentaire de 400 millions en année pleine si le baril reste à 80 dollars. Elle est obligée d'augmenter ses personnels navigants, sous peine de voir ses pilotes les plus expérimentés déserter ses cockpits. Le personnel volant vient, après trente-deux ans d'attente, d'arracher la possibilité de se syndiquer.



Enfin, elle devra composer avec le résultat des négociations commerciales consécutives au Brexit. Ryanair vole à très haute altitude, mais n'est plus à l'abri des turbulences que connaissent les Air France et autres Lufthansa.



Cela peut-il avoir un impact sur le prix des billets ? Ce n'est pas encore inscrit au plan de vol. Le prix moyen d'un billet est actuellement de 39 euros pour ces douze derniers mois. La densité de la concurrence devrait théoriquement contenir les prix à leur niveau moyen actuel.

