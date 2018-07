Grève à Ryanair : 600 vols annulés et près de 100.000 voyageurs touchés

publié le 18/07/2018 à 20:01

Importante grève en prévision chez Ryanair. La compagnie low-cost a annoncé dans un communiqué mercredi 18 juillet que 600 vols seraient annulés mercredi 25 et jeudi 26 juillet en raison d'une grève "inutile" du personnel de cabine en Belgique, au Portugal et en Espagne.



Jusqu'à 100.000 clients, soit 12% des voyageurs que la compagnie doit transporter sur deux jours, ont vu leur vol annulé. Ils ont déjà été prévenus par mail ou par SMS, a précisé Ryanair, qui assure leur avoir proposé d'échanger leur billet ou de le rembourser. Seuls les vols depuis ou vers la Belgique, l'Espagne et le Portugal sont concernés.

La compagnie a présenté ses excuses, et Kenny Jacob, le directeur des opérations, a regretté que "ces grèves sont complètement injustifiées et ne serviront à rien d'autre que de perturber les vacances des familles". Et de vanter le "bon salaire" de ses équipages allant "jusqu'à 40.000 euros par an" (environ 3.300 euros par mois) et les avantages que l'entreprise leur octroie.

Dans un tract diffusé par le syndicat belge CNE/LBC mi-juillet, des membres d'équipage affirmaient que Ryanair n'a "aucun respect" pour eux, et déploraient leur situation de "précarité", leurs horaires et la "pression" de leur employeur sur les ventes pour expliquer leur mouvement de grève.