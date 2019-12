Grève à la SNCF : les prévisions de trafic pour le mardi 10 décembre

publié le 09/12/2019 à 16:50

Au 5e jour de grève, pas d'amélioration en vue du côté de la SNCF. Le trafic sera une nouvelle fois très perturbé sur l'ensemble du réseau. Comme la RATP, le groupe avait annoncé dès dimanche soir qu'il ne devrait pas y avoir d'amélioration du trafic ce mardi 10 décembre, date d'une deuxième journée de mobilisation nationale interprofessionnelle contre le projet de réforme des retraites.

Dans le détail, il y aura 1 train sur 5 en moyenne sur le réseau Transilien, 3 TER sur 10 sont prévus, mais les liaisons seront essentiellement assurées par des bus. Du côté des TGV, 1 sur 5 seulement sera en circulation. Quant aux Intercités, 1 train sur 6 circulera. Le trafic international est lui aussi perturbé. Il n'y aura aucune liaison entre la France et l'Italie et entre la France et l'Espagne.

La veille, le taux global de grévistes à la SNCF atteignait 17% dans la matinée, en nette baisse par rapport à jeudi (55,6%) et vendredi (31,8%), mais les conducteurs étaient toujours très mobilisés, 77,3% d'entre eux étant en grève, avait indiqué la direction. Parmi les personnels indispensables à la circulation des trains, 58,4% des contrôleurs et 21,9% des aiguilleurs étaient en grève lundi.

🔵 CIRCULATION DES TRAINS le 10 décembre 🔵

📲 Retrouvez l’info en temps-réel la veille dès 17h sur l’#AssistantSNCF 👉 https://t.co/eiZMVDEquX pic.twitter.com/vUs0IlOHbd — SNCF (@SNCF) December 9, 2019