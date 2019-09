publié le 14/09/2019 à 17:26

Après un vendredi noir pour les usagers, Paris a retrouvé ses métros samedi 14 septembre. Les salariés de la RATP étaient à l'arrêt vendredi pour marquer leur inquiétude à l'approche de la réforme des retraites et il y a eu près de 400 km de bouchons à la sortie des bureaux. Et ça n'est pas fini, prévient Pierre Laguéraudie de la CGT RATP.

"Nous avons vu le vent tourner pour nous donc nous nous préparons déjà depuis le printemps 2019. Nous préparons tout le monde à ce conflit. Aujourd'hui, c'est un coup de semonce et nous sommes prêts à repartir sur une grève beaucoup plus longue comme celle de 2007, qui a duré 13 jours", déclare le syndicaliste sur RTL.

"On a fait le dos rond jusque-là et le fait de nous attaquer sur les retraites, c'est la goûte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est parti comme un traînée de poudre et je crains qu'au printemps, voire même au mois de décembre, on est en train de réfléchir, comme en 95, pour partir sur une grève beaucoup plus longue", a-t-il ajouté.