publié le 17/11/2020 à 15:27

Il s'appelait André Béranger et il était une figure du quartier sensible de la Villeneuve à Grenoble. L'ancien directeur de l'école, très impliqué dans la vie du quartier est mort dimanche à l'âge de 74 ans des suites d'une maladie dégénérative et les habitants sont venus le célébrer sous ses fenêtres durant ses dernières heures de vie ce week-end. Un accompagnement très émouvant.

Au pied de l'immeuble de l'ancien instituteur et directeur d'école, des dizaines d'habitants du quartier de la Villeneuve ont scandé son nom et ont aussi chanté pour lui rendre hommage. Depuis le quatrième étage, André Béranger, 74 ans, a salué tout le monde en sachant qu'il allait mourir. "C'est un monsieur qui a beaucoup fait pour mes enfants, au niveau des études. Il a suivi mes enfants depuis la maternelle jusqu'à ce que ma fille ait le bac. Il était là pour tout le monde. C'est un quartier où il y avait beaucoup d'étrangers mais pour lui, tout le monde était pareil", se rappelle une maman d'origine sénégalaise.

Marie-Claude elle aussi a voulu dire au revoir à André : "Je dirais toute ma reconnaissance, mon émotion et l'admiration qu'on peut avoir pour le talent de cet homme qui a travaillé pour que la vie ici soit meilleure. Pour que chaque élève ait sa part de bonheur à l'école et dans le quartier." Et même les enfants d'un groupe de percussions ont salué l'ancien directeur d'école.