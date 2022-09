“Grande démission” : 57 % des femmes rêvent de se reconvertir

Le monde de l'emploi est en pleine transition. Durant le mois d'août, le ministère du Travail a dévoilé une étude réalisée par la Dares, qui affirmait qu'entre la fin de l'année 2021 et le début de l'année 2022, près de 520.000 démissions avaient été enregistrées. Entre la crise sanitaire liée au coronavirus, les multiples confinements et des salaires jugés trop faibles, de nombreux Français ont voulu changer d'horizon professionnel.

Cette fois-ci, une étude commandée par l'entreprise Garance&Moi, spécialisée dans la reconversion professionnelle et la gestion de carrière des femmes, a voulu mettre en avant la volonté d'une partie de la gent féminine de changer de métier. Cette étude, réalisée par l'Ifop auprès d'un échantillon de 1004 femmes âgées de 18 ans et plus et représentatif de la société, a ainsi révélé que près de 57 % d'entre elles rêvaient d'une reconversion professionnelle.

Trois raisons qui poussent à la reconversion

D'après cette étude, les femmes concernées par la volonté de reconversion ont mis en exergue trois facteurs qui leur donnent envie de changer d'air. Ainsi, 64% d'entre elles ont évoqué une frustration ou un sentiment d'ennui, la moitié ont assuré souffrir au travail, tandis que 43% ont déclaré vouloir goûter à un nouveau challenge personnel.

Des multiples freins

Malheureusement, de nombreuses femmes interrogées sont freinées dans leur volonté de changement par des facteurs extérieurs ou personnels. 45% ont affirmé craindre l'avenir en cas de bouleversement, tandis que 42% ont quant à elles évoqué des contraintes financières et temporelles. 27% sont bloquées par un certain attachement à l'environnement de leur cadre professionnel actuel et 45% manque seulement d'imagination.

