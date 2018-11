publié le 24/11/2018 à 02:18

Il est né il y a 306 ans, et son oeuvre a traversé les siècles jusqu'à être rappelée en ce 24 novembre. Charles-Michel de L'Épée, appelé l'abbé de L'Épée, est connu pour avoir apporté un soutien sans faille aux sourds et malentendants auxquels il a consacré une grande partie de sa vie et de ses ressources.



Disposant d'une grande fortune personnelle, il l'a mise au service d’œuvres caritatives diverses avant de prendre soin de deux sœurs sourdes rencontrées à la rue des Fossés-Saint-Victor, à Paris. Avec elle, il étudie les signes grâce auxquels elles communiquent. Il pense alors à transformer sa maison en école ouverte à tous les sourds.

Si sa manière de concevoir la langue des signes sera jugée par la suite imparfaite, et s'il ne l'a pas inventée, il a incontestablement contribué à impulser le développement de la Langue des signes française (LSF). Par la suite, 17 de ses étudiants fondent des écoles pour enfants sourds.

Décédé en 1789, il passe à la postérité deux ans plus tard lorsque l'Assemblée nationale inscrit son nom comme bienfaiteur de l'humanité. Dans la foulée les sourds bénéficient des Droits de l'homme. Aujourd'hui, des rues portent son nom dans plusieurs villes de France, et son institut à Paris dispense des cours en LSF.