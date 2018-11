publié le 29/11/2018 à 11:19

Il y a tout juste un an, Emmanuel Macron prenait cet engagement : sortir du glyphosate à la fin de l'année 2020. Le temps file, il ne reste que deux ans à l'exécutif pour y parvenir, et les agriculteurs rechignent. L'Élysée a donc pris l'initiative de lancer un site internet, www.glyphosate.gouv.fr, sur lequel les agriculteurs peuvent s'inscrire.





Tout est parti d'une petite phrase du chef de l'État le mois dernier. Il évoquait la question du glyphosate devant de jeunes créateurs de start-up. L'objectif : créer une dynamique chez les agriculteurs, recueillir le témoignage de ceux qui essaient de se passer du désherbant.



Seulement voilà : une semaine après, les résultats ne sont pas au rendez-vous et l'échec n'est pas loin d'être retentissant. Deux agriculteurs se sont officiellement engagés sur ce site à sortir du glyphosate. Il y a un compteur qui s'actualise en temps réel. Un chiffre à observer à l'aune des 450.000 exploitations agricoles que compte la France.

Les réticences de certains agriculteurs

Y figure néanmoins une dizaine de témoignages d'agriculteurs qui apportent leur expérience. Mais nous avons découvert que l'un d'entre eux n'était même pas au courant qu'il figurait sur la plateforme. Il s'appelle Guillaume Joubert, céréalier et maraîcher dans le Haut-Var. Sa citation, il l'avait prononcée il y a cinq ans pour un programme dépendant du ministère de l'Agriculture. Et cela ne concernait pas le glyphosate.





"Ça date de 2013, sauf que là, ça a quand même été détourné. J'ai tout de suite été choqué, on ne m'a pas demandé mon avis, et d'ailleurs s'ils l'avaient fait, je leur aurais dit que je ne désirais pas apparaître sur ce site", témoigne l'exploitant au micro de RTL. Depuis, son témoignage a été retiré du site, sans explication de la part de l’Élysée.



Pour quelle raison certains agriculteurs se tiennent-ils à l'écart ? D'un côté, il y a une sincère volonté de sortir du glyphosate, mais de l'autre, les principes de réalité. Gilles Robillard, par exemple, est exploitant dans l'Yonne. Il teste de nouvelles méthodes sur certaines de ses parcelles mais il craint que se passer totalement du glyphosate ne fasse que déplacer la question écologique.





"On met entre 1 litre et 1,5 litre de glyphosate par hectare, ça me permet de ne plus utiliser le tracteur pour travailler le sol, détruire les mauvaises herbes, ça nous permet d'économiser entre 40 et 50 litres de gasoil à l'hectare", détaille-t-il.



Le glyphosate n'est toujours pas interdit dans la loi. Selon les estimations du gouvernement, 90% des surfaces agricoles pourraient s'en passer d'ici deux ans. Pour les 10% des exploitations restantes, des dérogations devraient être mises en place.