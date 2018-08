publié le 20/08/2018 à 16:30

Le groupe Europe Éclogie-Les Verts a saisi en urgence la justice française, lundi 20 août. Ils demandent l'interdiction dans l'hexagone de l'utilisation du glyphosate dans les herbicides du groupe Monsanto. Celui-ci doit disparaître sur le territoire dans les trois prochaines années.



Les agriculteurs français ne voient cependant pas son interdiction du même œil. Pour Nicolas, un agriculteur nantais, la suppression de cette molécule du marché français serait même "une erreur".

Celui-ci se plaint de l'absence de substitut pour traiter ses plantations. Sans le glyphosate, "cela nous coûtera beaucoup plus cher", se plaint l'intéressé au micro de RTL. "Avec le glyphosate, en comptant le produit, le passage avec le pulvérisateur, la main-d'oeuvre, on va être entre 10 et 15 euros. Sinon, on va être entre 40 et 50 euros avec des outils mécaniques", a-t-il ajouté.

Cette action auprès des tribunaux français intervient juste après que la justice américaine a reconnu la responsabilité de Monsanto concernant le cancer d'un jardinier américain, Dewayne Johnson, début août. Elle a condamné le groupe à verser près de 300 millions de dollars à l'individu, qui a déclaré avoir développé sa maladie après avoir manipulé du Roundup, un herbicide contenant du glyphosate.