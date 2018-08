publié le 11/08/2018 à 20:16

Monsanto condamnée et l'espoir renaît. La firme américaine doit verser plus de 290 millions de dollars à Dewayne Johnson, un jardinier américain aujourd'hui gravement malade après avoir utilisé des pesticides contenant du glyphosate.



Invité de RTL, Laurent Pinatel, porte-parole de la Confédération paysanne, estime que la France doit agir vite pour interdire cet herbicide. "Il faut sortir du glyphosate. On interpelle Emmanuel Macron pour lui demander de tenir ses promesses de campagne. Le président avait assuré que la France interdirait le glyphosate en trois ans. Il faut se donner les moyens de sortir de la dépendance aux pesticides", prévient l'agriculteur, qui salue le jugement américain prononcé par un jury populaire.

Laurent Pinatel a également salué la reconnaissance de la dangerosité réelle de cet herbicide. "Ils ont reconnu que le glyphosate est potentiellement dangereux, cancérigène et susceptible de donner la mort."



Cet éleveur de bovins a également demandé au pouvoir politique d'aider financièrement les agriculteurs afin qu'ils puissent réellement se passer des pesticides dangereux. "Les pesticides font mourir les paysans et affectent notre alimentation. Mais si on ne redonne pas des revenus aux paysans, on n’arrivera pas à se passer des pesticides", a-t-il regretté. Après sa condamnation, le groupe pharmaceutique Bayer, qui détient l'entreprise Monsanto, a assuré que le glyphosate était un produit sûr et non cancérigène.