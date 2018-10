publié le 01/10/2018 à 08:40

Après un an de débats, l'Assemblée nationale vote mardi 2 octobre la loi sur l'alimentation. Les écologistes auraient aimé y voir figurer l'interdiction du glyphosate, ce ne sera pas le cas, car le gouvernement n'a pas voulu. Il faut dire qu'interdire complètement ce désherbant, aussi rapidement, pourrait poser des problèmes, par exemple à la SNCF.



Cela peut surprendre, mais la SNCF est le plus gros utilisateur de glyphosate en France : elle en a besoin pour désherber ses 60.000 kilomètres de voies ferrées. C'est une question de sécurité, car il faut empêcher les plantes, et surtout les arbres, de pousser sur les voies et même à côté.

Donc, aujourd'hui, la SNCF possède des trains désherbeurs, qui, chaque nuit, circulent pour asperger du glyphosate sur les voies. L'entreprise doit traiter 95.000 hectares, l'équivalent de 1.7000 exploitations agricoles. Aujourd'hui, désherber lui coûte 30 millions d'euros par an, mais, si le glyphosate était interdit, le coût passerait à plusieurs centaines de millions.

La SNCF à la recherche de solutions

La SNCF teste toutes sortes de solutions depuis deux ans : des désherbants naturels, des robots envoyés sur les voies pour couper l'herbe, les mêmes que ceux utilisés actuellement dans les vignes. Autre solution : la pose de textile sur les voies afin d'empêcher les mauvaises herbes de pousser, mais rien encore ne peut remplacer efficacement le glyphosate.



Emmanuel Macron a promis d'interdire le désherbant d'ici trois ans, mais il a prévu des dérogations pour les agriculteurs ou les entreprises qui n'auraient aucune solution de remplacement. La SNCF pourrait en faire partie.