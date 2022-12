"Glace noire", pluies verglaçantes ou verglas...Quelles différences entre ces dangers de la route en hiver ?

Chaque année, il hante les automobilistes français. Alors que les températures sont, dans de nombreuses régions, largement en dessous de 0°C aux petites heures de la journée, le risque de verglas est, lui, d'autant plus important. D'autant, qu'en raison des très faibles températures, les pluies verglaçantes se sont invitées sur les routes. Autre phénomène, bien moins connu mais tout aussi dangereux si ce n'est plus : la glace noire.

Dans les trois cas, il s'agit d'eau gelée... Sur ce point, on ne vous apprendra rien. Par contre, ce que l'on sait moins c'est ce qui fait la différence entre les trois. Ainsi, le verglas est souvent facilement visible sur les routes que vous empruntez. Quelques dizaines de mètres avant de les franchir, il n'est pas rare d'observer de larges étendues blanches sur le bitume.

C'est sur ce point que la "glace noire" fait toute la différence. En effet, impossible de la voir à l'œil nu lorsque vous êtes au volant. Et pour cause, celle-ci est totalement transparente et prend la couleur de la surface sur laquelle elle se trouve. Au micro de nos confrères de France Bleu, Christophe Mertz, météorologue chez Atmo Risk, explique ce phénomène. "Dès que la goutte de pluie touche une surface, elle se congèle instantanément et ça forme une couche de glace. C'est le phénomène le plus dangereux, c'est le plus glissant, c'est du verglas à l'état pur", indique-t-il.

Une "glace noire" qui peut tenir jusqu'en journée

Ainsi, a contrario du verglas habituel ou des pluies verglaçantes, cette "glace noire" ne contient aucune impureté ou aucune bulle d'air. Pourtant, ce sont ces mêmes "défauts" incorporés dans la glace qui permettent, habituellement, aux conducteurs de repérer ces zones de danger sur la route. La glace ne pouvant réfléchir la lumière qu'avec la présence de poussières.

Le phénomène, bien connu au Canada, est parfaitement décrit par nos amis québécois. Ils évoquent un "mince film de glace transparente, presque invisible sur la chaussée ou ailleurs, qui provient de la condensation d'humidité, d'un redoux suivi de gel ou d'une pluie fine".

Ce mercredi 14 décembre, les températures n'ont pas dépassé la barre des 0°C sur une bonne partie du nord de la France. Aussi, il est à craindre, selon le spécialiste, que ce verglas extrêmement dangereux, ne reste durant toute la durée de la vague de froid. Quoi qu'il en soit, au vu des températures, la prudence doit rester de mise à toute heure de la journée sur l'ensemble de la moitié nord de l'Hexagone.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info