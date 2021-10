Gironde : un collège expérimente des toilettes mixtes

À Coutras en Gironde, le collège Henri de Navarre expérimente depuis la rentrée des toilettes non-genrées. Fini le coin pour les filles et celui pour les garçons, les toilettes sont désormais totalement mixtes. Une séparation toutefois persiste selon les classes d’âge, les 6es et 5es sont d’un côté et les 4es et 3es d’un autre.

Cette idée a été portée avec une pointe d’humour par la principale du collège, Nathalie Gauzere. "Je pense que si effectivement je vois un homme rentrer dans les toilettes qui sont a priori dédiées aux femmes, ça va me surprendre c’est vrai, parce que ce n'est pas quelque chose d’habituel, mais ça ne va pas déclencher chez moi une réaction négative par rapport à la personne. En fait je pense que le public est prêt à ça", dit-elle.

Pendant l'inter-classe, désormais les garçons les filles se partagent les toilettes visiblement sans aucun problème. "Au début ça faisait un peu peur de voir des garçons dans les toilettes", dit une élève. "Avec mes copines on n'avait pas envie d’y aller, mais on s'habitue", explique-t-elle. "Même, on a toujours notre intimité parce qu'on est séparé, c’est des cabines. Au final, on voit que les toilettes sont mieux entretenues, que c'est plus propre", dit une autre élève.

"Je n’ai pas eu de retours négatifs et les rares parents qui en ont parlé, ont été rassurés.", explique la principale. "On a eu honnêtement peu de retour. C’est un non-sujet et c’est ça qui est intéressant, c’est un non-sujet et c’est parfait", poursuit-elle. D’autres collèges et lycées de la Gironde pourraient aussi adopter des toilettes non-genrées durant l’année scolaire.