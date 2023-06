Gironde : la première piscine réservée aux chiens a ouvert ses portes à Mérignac

"Quand un chien se baigne ici, il peut boire l'eau du bassin sans aucun risque, explique Laurence Pech, qui a eu l'idée de cette piscine grâce à son amour des chiens. Nous n'utilisons ni chlore, ni brome, ni sel. Tout est filtré par un système UV 100% naturel (...) Je cherchais désespérément à soulager ma vieille chienne cocker qui souffrait d'arthrose en la baignant dans des points d'eau. Mais en France, tout est interdit en la matière. Alors j'ai décidé de créer 'Mouille tes pattes'. Ma chienne n'est malheureusement plus là, mais d'autres pourront en profiter", poursuit l'ancienne chargée en communication qui a décidé de changer de vie au lendemain de la crise sanitaire de la Covid.

"Quand j'ai présenté mon projet, mes interlocuteurs m'ont pris pour une folle. Mais ma banquière est amoureuse des chiens et elle m'a suivi dans cette aventure", confie Laurence Pech. Depuis, elle ne cesse de recevoir des coups de téléphone venus des quatre coins de France. "Je crois qu'il y a un vrai besoin en France de ce genre de structures. Les gens me demandent quand je vais ouvrir la même piscine à Saumur ou à Marseille, mais je leur explique que je ne suis pas une franchise".



La créatrice de la piscine explique aussi qu'elle a reçu le feu vert immédiat de l'ordre des vétérinaires de la Gironde. "Pour moi, pas question de pratiquer un exercice illégal de la médecine. Mais je vais faire appel à un ostéopathe pour venir animer des séances dans l'eau. Cela ne peut être que profitable au chien.

Au moins ici, il peut s'éclater Béatrice, maîtresse de Lennon

Concrètement, pour pouvoir profiter de cette piscine qui mesure 6 m de long, 3 m de large pour 1,20 m de profondeur, le propriétaire du chien doit d'abord harnacher son animal d'un gilet de sauvetage. "Il est évident que les chiens savent tous nager, mais ce gilet permet surtout au chien d'adopter une bonne position pour nager et on peut plus facilement l'attraper en cas de problème", explique Laurence Pech.

Ce jour-là, Lennon, un imposant Flat Coat Retrivier au pelage noir, découvre la piscine sous les yeux de Béatrice. "Il a huit ans et il adore l'eau, explique sa maîtresse. Mais c'est vrai que tout est compliqué pour les chiens dans notre pays. C'est interdit presque partout. Au moins ici, il peut s'éclater et même nager avec d'autres chiens. C'est génial".

Laurence est présente à chaque séance, pieds nus au bord de la piscine. "On essaie de jouer avec eux en leur lançant des objets ou en leur donnant des indications. Ils entrent dans l'eau par un plan incliné en pente douce. Ensuite, ils ne veulent plus en ressortir. 4 minutes de nage pour un chien c'est l'équivalent de 30 minutes de marche. La dépense physique est importante", poursuit Laurence Pech, en confiant qu'elle finit les séances totalement trempée.

"Quand un chihuahua s'ébroue, ça va. Mais quand c'est un Terre Neuve, ce n'est plus pareil", lance-t-elle en souriant. Dès qu'ils sortent de l'eau, les chiens sont habillés de peignoirs et peuvent passer au séchage. "Ils peuvent aussi passer par les ateliers de gymnastique et de jeux que j'ai créés au pied de la piscine. C'est vraiment un espace tonique et sportif. Tous les chiens de tous les âges peuvent venir ici, à condition d'être vaccinés. Seuls les chiens 'catégorisés' ne sont pas admis", conclut Laurence Pech.



