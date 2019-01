"Gilets jaunes" : trois manifestants font Arles-Paris à pied pour demander le RIC

publié le 19/01/2019 à 01:00

Ils sont en route depuis le 16 décembre dernier et ont déjà parcouru 800 km sur les 850 qui sépare la ville d'Arles (Bouches-du-Rhône) à Paris. José, Angélique et Laurent, trois "gilets jaunes" motivés, ont décidé de rejoindre la capitale à pied afin de porter leur souhait de voir mettre en place un référendum d'initiative populaire (RIC), dont la pétition a été lancée par l'association Article 3.



Arrivés à Fontainebleau mercredi 16 janvier, le trio compte bien mener son périple à bout pour ne pas rater le grand rendez-vous dans la capitale, le week-end prochain."Nous avons rendez-vous place de la Bastille ce dimanche 20 janvier entre 14h et 14h30 avec d'autres 'gilets jaunes' partis de plusieurs villes de France", déclare José au quotidien La Provence. "Nous serons sans nul doute plusieurs centaines de personnes".

Cette "Marche nationale", pacifique et éprouvante (à raison d'une vingtaine de kilomètres par jour), s'achèvera à l'Assemblée nationale où ils espèrent bien rencontrer plusieurs députés, lundi 21 janvier, afin de "leur remettre symboliquement une plaque métallique gravée qui explique cette marche pour le RIC", explique José. Pour les manifestants, "le RIC est aujourd'hui incontournable pour faire évoluer notre société".

Tout au long de leur parcours, et pétition à la main, ils sont allés à la rencontre d'autres "gilets jaunes" installés sur les ronds-points. Une façon de montrer que le débat national lancé par Emmanuel Macron ne "changera rien" aux problèmes soulevés par les manifestants.