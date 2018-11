publié le 23/11/2018 à 21:08

Il sera difficile de se déplacer dans Paris samedi 24 novembre. 30.000 "gilets jaunes" sont attendus selon les autorités et la circulation s'annonce donc compliquée dans la capitale et en Ile-de-France. Une manifestation est autorisée sur le Champ-de-Mars mais des rassemblements pourraient avoir lieu dans d'autres endroits phares de Paris. Il faudra donc éviter le secteur de la Tour Eiffel toute la journée de samedi et plus particulièrement dans l'après-midi.



Dans une note confidentielle de la Direction du renseignement de la préfecture de police de Paris (DRPP) que RTL a pu consulter, neuf principaux lieux seraient envisagés. Ces lieux de la capitale qui retiennent l'attention de la police sont le Champs-de-Mars, la Concorde et les abords de l'Élysée, l'Assemblée nationale, le Sénat, les places de la Madeleine, de la République et de la Nation, et enfin la Porte Maillot. À noter que les autorités redoutent également quelques blocages sur le périphérique.

Des bus déviés

Les transports en commun seront eux aussi perturbés par la manifestation des "gilets jaunes" de samedi. Sur son site, la RATP annonce des manifestations dans "les secteurs du Champs de Mars, des Champs-Élysées, de la place de la Concorde, de la Porte Maillot, de l'Assemblée nationale, de la Place de la République". La régie des transports parisiens précise que de nombreuses lignes de bus vont être déviées à la demande de la préfecture de police, avec certaines stations limitées ou complètement fermées.

Du côté des métros, plusieurs lignes sont impactées par les rassemblements. Sept stations seront fermées dès le début du service et les trains n'y marqueront pas l'arrêt. Elles rouvriront seulement sur ordre des autorités. Les correspondances ne seront pas assurées aux stations Concorde (lignes 1, 8 et 12), Franklin Roosevelt (lignes 1 et 9), Champs-Élysées-Clemenceau (lignes 1 et 13), Miromesnil (lignes 9 et 13). Trois autres stations seront fermées : Assemblée nationale (ligne 12), Varenne (13) et Tuileries (ligne 1).