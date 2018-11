"Gilets jaunes" : 745 interpellations au 5ème jour de mobilisation

et Laure-Hélène de Vriendt

publié le 21/11/2018 à 20:51

La mobilisation est moins importante, mais elle se poursuit. Ce mercredi 21 novembre était le 5ème jour de mobilisation des "gilets jaunes" dans l'Hexagone avec des blocages et des barrages filtrants. Le gouvernement a déploré la "radicalisation" du mouvement alors que de nombreuses personnes appellent à manifester à Paris samedi 24 novembre.



Ce mercredi 21 novembre à 17 heures, le ministère de l'Intérieur dressait un bilan de 15.000 participants pour cette nouvelle journée de mobilisation. Depuis le début du mouvement samedi 17 novembre, on compte deux décès parmi les "gilets jaunes" et 585 blessés dont 16 gravement. Du côté des forces de l'ordre le chiffre monte à 115 blessés dont 3 graves.

En tout, 745 interpellations ont été effectuées parmi les manifestants, qui ont conduit à 599 gardes à vue. Selon le ministère de l'Intérieur, plus aucun site pétrolier n'est bloqué, et il n'y a plus de blocage des routes mais encore des barrages filtrants.