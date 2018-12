“Gilets jaunes” : la couleur jaune va-t-elle desservir le mouvement ?

publié le 11/12/2018 à 08:14

Le médiéviste et spécialiste des couleurs Michel Pastoureau met en garde contre la triste réputation de la couleur jaune. Énorme faute chromatico-politique pour les “gilets jaunes” ! On le sait pourtant, depuis la Révolution Française, personne n’ose se ranger derrière une bannière jaune.



Il eût fallu opter pour l’orangé. Car, du gilet de sauvetage à la bouée maritime, il évoque lui aussi l’idée d’un danger et d’un salut potentiel, mais sans la connotation négative du jaune. D’ailleurs, en Europe, qui sont les seuls à avoir opté pour le jaune ? Le FDP (parti libéral) en Allemagne. Autant dire un petit parti qui passe sa vie à retourner sa veste, pour mieux sauter d’une alliance à l’autre. Un parti traître quoi. Le mot est lâché.

Le problème du jaune, c’est que depuis le Moyen-Age, c’est la couleur des félons. Judas est représenté avec une robe jaune. Les syndicats briseurs de grève sont des jaunes.

C’est la couleur des trompeurs et en même temps, des trompés.

Un mauvais signe politique

Pourtant, le jaune n’a pas toujours été une couleur négative. Il était même extrêmement positif pendant l’Antiquité, grecque et romaine, et pour les peuples de la Bible. Il était alors synonyme de chaleur, de lumière et de joie. Mais au Moyen-Âge, tout s’effondre. Et tout ça à cause de l’or. L’or devient le bon jaune, signe de richesse, de beauté et de prospérité. Le jaune ordinaire est alors symbole de mensonge, d’hypocrisie, de trahison, de déclin, de vieillissement, de moisissure.



Le jaune va t-il ou non desservir le mouvements des gilets de ladite couleur ? À en croire Michel Pastoureau, vu que depuis que l'on a des enquêtes d'opinion, le jaune est toujours classé en queue de peloton, loin derrière le bleu, le vert, le rouge, le blanc et le noir, ce jaune en politique n’est pas très bien parti. En même temps, à force de voir rouge, ils vont peut-être finir par décrocher le maillot jaune, ces "gilets jaunes". Et faire exception, va savoir, c'est comme ça !