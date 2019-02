publié le 11/02/2019 à 02:05

Les nombreuses mobilisations des "gilets jaunes" sont l'occasion pour beaucoup de Français de mettre en avant des revendications sociales et politiques. Mais les manifestations donnent également lieu à des violences et des dégradations. À l'occasion du 13e acte du mouvement, samedi 9 février, des extrémistes se dont affrontés dans la ville de Lyon.



Relayée par les réseaux sociaux, ainsi que par France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, la manifestation, qui rassemblait environ 2.000 personnes et qui a débuté à la place Bellecour à Lyon s'est vue perturbée à peine 30 minutes après son départ. Au niveau du cours Lafayette, une quarantaine d'individus identifiés comme provenant de l'ultra-droite se sont opposés à des manifestants de mouvances antifascistes, tous portant un gilet jaune.

"Deux groupes sont arrivés des deux côtés de la rue et c'est parti très vite. Ça a duré 10 minutes, je n'ai jamais vu ça", a témoigné ce commerçant au micro de France 3. Si un des groupes a finalement pu prendre le dessus sur l'autre, les manifestants ont été séparés par la police, intervenue en se servant de gaz lacrymogènes.

¿¿¿[ FACE À FACE ] LYON | Des "gilets jaunes" appartenant aux groupuscules nationalistes et d'extrême droite affrontent des "gilets jaunes" d'extrême gauche. #ActeXIII pic.twitter.com/hdyWumx8k7 — [ Lies Breaker ] (@Lies_Breaker) 9 février 2019

En milieu d'après-midi, la préfecture a publié un message sur Twitter : "Des groupuscules à risque sont mêlés aux manifestants. Soyez vigilants et écartez-vous des rassemblements illégaux".



Mais la tension n'est pas redescendue pour autant. Si aucun autre affrontement d'extrémistes n'a eu lieu dans la journée, 22 "gilets jaunes" ont été interpellés pour diverses dégradations et violences, dont des jets de projectiles vers les forces de l'ordre.