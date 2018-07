Gérard Collomb, du baron socialiste au premier flic de France

publié le 26/09/2017 à 20:51

À 70 ans, Gérard Collomb défend son premier texte à l'Assemblée, le projet de loi antiterroriste. Portrait d'un ministre de l'Intérieur qui a longtemps été privé d'un destin national, lui qui était l'éternel régional. Le lyonnais, est né à Chalon-sur-Saône, fils d'un ouvrier et d'une femme de ménage.



Le jeune homme se découvre une passion pour le latin et le grec. Il va donc intégrer le prestigieux lycée du Parc de Lyon et finit agrégé de lettres classiques. Mais la politique le rattrape vite. De la refondation du Parti socialiste jusqu'à la mairie de Lyon en 2001, On lui doit notamment les premiers vélos en libre-service, les Vélo'v, et le musée de la Confluence.

Derrière le sourire et la rondeur se cache un vrai tenace. "Collomb, c'est la culture lyonnaise, celle des négociants en tissus", confie un membre du gouvernement. Et de poursuivre : "Il procède avec bonhomie, mais quand vous vous retournez, vous vous apercevez que vous avez acheté deux tonnes de tissus".

Macron, un fils politique

Et c'est à Lyon qu'il fait du Macron avant Macron. En effet, il n'hésite pas à travailler avec les centristes voire avec la droite modérée. Ses convictions n'en sont pas loin. Gérard Collomb démantèle systématiquement les camps de migrants, il a fait de Lyon la capitale de la vidéosurveillance, et a été l'un des rares socialistes à dénoncer la loi sur le mariage pour tous. Il a d'ailleurs refusé de célébrer les mariages homosexuels.



Et aujourd'hui, le ministre est très réticent à l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Emmanuel Macron ne lui en veut pas, car c'est l'un de ses tout premiers soutiens. Gérard Collomb a même versé une larme le jour de son investiture. Il voit le président comme un fils politique.

Franc-maçon et fan de rock

Mais des enfants, il en a déjà cinq. Trois filles, deux garçons, nés de trois femmes différentes. Les deux petites dernières ont 10 et 13 ans, fruit de son remariage avec Caroline, une magistrate de 30 ans sa cadette. Pour l'anecdote, elle a deux ans de moins que son fils aîné, âgé de 43 ans.



Et ce n'est pas la seule singularité de ce ministre atypique. Par exemple, il est l'un des rares hommes politiques à assumer publiquement d'être franc-maçon : il est membre du Grand Orient depuis 30 ans. Et c'est un fan de rock version sixties. Il ne faut pas le pousser beaucoup pour qu'il chante du Dick Rivers ou du Eddy Mitchell. Content sans doute de ne pas finir au cimetière des éléphants.