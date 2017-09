Gérard Collomb "doit démontrer davantage qu'il est à l'écoute" des policiers

publié le 17/09/2017 à 19:00

Gérard Collomb tente, tant bien que mal, de répondre au malaise policier. En avançant de nombreux chiffres, tant sur le budget que sur le matériel destiné à la sécurité policière, le ministre de l'Intérieur a essayé de faire bonne figure dans un climat complexe que dépeint Guillaume Roquette du Figaro. "Il y a une grogne qui vient d'en dehors des syndicats et (Gérard Collomb) est très embêté parce qu'il n'a pas envie de perdre ses interlocuteurs habituels en en faisant émerger d'autres", explique-t-il.



Le ministre de l'Intérieur a par ailleurs promis que le retard matériel serait rattrapé dans les deux à trois ans. "Ça paraît très ambitieux, analyse Benjamin Sportouch du service politique de RTL. Gérard Collomb, qui est un petit peu contesté parfois, doit démontrer davantage encore qu'il est à l'écoute". Mais le ministre souffre également des personnalités de ses prédécesseurs, selon le journaliste : des Nicolas Sarkozy et Manuel Valls "premiers flics de France", qui ont marqué leur passage à Beauvau de leurs pattes. Contrairement à ces derniers, "peut-être n'y a-t-il pas dans ses mots beaucoup d'excès et c'est aussi cela qui ne passe pas, parfois, dans l'opinion", analyse Benjamin Sportouch.

La faute majeure qu'a commise Gérard Collomb, selon Christophe Jakubyszyn de TF1 et LCI, est qu'il "n'a pas parlé directement aux policiers". "Il y a des demandes de rendez-vous d'associations et de femmes et familles de policiers - on les a vues très actives sur les réseaux sociaux pendant l'émission - et la réponse du ministre c'est 'engagez vous dans les syndicats'. J'ai trouvé cela un peu léger", conclut le journaliste.