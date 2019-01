Gennevilliers : une mère se jette dans le vide avec sa fille de 3 ans sous le bras

publié le 18/01/2019 à 01:00

C'est un geste qui a perturbé ce quartier de Gennevilliers. Mercredi 16 janvier, au matin, une mère de famille, vivant au 4e étage d'un immeuble de la rue Marcel-Cachin, a pris sa petite fille de 3 ans sous le bras, a enjambé la palissade de son balcon et a sauté, rapporte Le Parisien.



"Je marchais sur le trottoir en contrebas quand je l’ai vue", explique une habitante du quartier, témoin de la scène. "Elle avait déjà enjambé la rambarde et elle disait à sa fille, qui était sur le balcon, de venir avec elle. J'ai commencé à crier. J'essayais de la raisonner, de lui dire qu'il ne fallait pas sauter. Mais tout est allé très vite..."

La mère et la fille sont toutes deux conduites aux urgences dans un état grave. La petite a été accueillie à l'hôpital Necker (XVe arrondissement). Elle présentait une fêlure à la colonne vertébrale. Dans la soirée de mercredi, l'état de la fillette s'est amélioré et son pronostic vital n'était plus engagé. Sa mère en revanche souffre d'un traumatisme crânien et de fractures au thorax et au fémur. Transportée à l'hôpital Beaujon à Clichy, elle a été placée dans un coma artificiel.

Dans le quartier, c'est l'incompréhension. Aucun voisin ne peut expliquer ce geste désespéré de cette mère de famille. En plus de la fillette de 3 ans qu'elle a entraîné dans sa chute, la jeune mère venait également d'accoucher d'un deuxième enfant, âgé de 20 jours. Resté dans l'appartement, il a été récupéré par la sœur et la mère de la victime. Personne ne sait en revanche qui est le père des enfants.