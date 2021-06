publié le 01/06/2021 à 20:03

Happle est une femelle Saint-Hubert de la gendarmerie nationale qui vient de partir à la retraite. Dans sa carrière, elle aura sauvé plus de 22 personnes et retrouvé plus de 150 autres en sept ans de carrière.

La commandante Vanessa De Maria du groupement de gendarmerie du Gers se souvient de l'une de ses dernières missions dans les Pyrénées : "Une personne âgée qui avait chuté pendant sa balade, et elle [Happle] a réussi à retrouver cette personne âgée en vie, fatiguée et déshydratée, mais en vie. Et sans la chienne on n'aurait jamais retrouvé cette personne-là", insiste la gendarme.

"C'est une race de chiens à qui on a plus envie de faire des câlins qu'autre chose, ils sont très attachants", confie Vanessa De Maria. Les Saint-Hubert "vivent avec leur maître à l'année", précise-t-elle. Dans le cas de Happle, c'est au côté de l'adjudant Robin qu'elle va poursuivre sa vie de retraitée à Auch, tout en restant active pour maintenir sa forme.

La Saint-Hubert et ses 380 millions de cellules olfactives, deux fois plus que les autres chiens, a été deux fois récompensée pour ses exploits à répétition. Elle a reçu notamment le coup de coeur du jury des chiens héros en 2019. Une cérémonie très émouvante où Happle avait donné de la voix au moment où la Marseillaise avait raisonné.