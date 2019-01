Gel des taux d'intérêts du livret A : où vaut-il mieux placer son argent ?

publié le 03/01/2019 à 16:11

Mauvaise nouvelle pour le porte-monnaie des Français en ce jeudi 3 janvier. L'association de consommateurs CLCV a calculé le manque à gagner pour tous les citoyens qui seront crédités dans les prochains jours des taux annuels du livret A mais aussi du livret de développement durable et solidaire.



Des taux d'intérêts gelés par le gouvernement à 0,75 % pour 2018 et 2019, alors que l'inflation est à presque 2 %. C'est donc 50 euros de perte pour une personne qui a 5.000 euros sur son livret et ce n'est pas acceptable, explique François Carlier de la CLCV : "Ce n'est pas normal parce que l'idée de ces deux livrets c’était de donner un petit quelque chose en terme de rendement aux classes moyennes et populaires et au moins de garantir l'inflation. Aujourd'hui ce n'est plus le cas. C'est une dégradation réelle du pouvoir d'achat, qui correspond à 3,6 milliards d'euros en moins, qui restent pour les banques et qui ne vont pas dans la poche des particuliers", dénonce-t-il.

L'assurance-vie, le PEL et les SCPI à privilégier

Il existe cependant d'autres moyens plus rentables de placer son argent. Philippe Crevel, le directeur du Cercle de l'Épargne donne d'ailleurs plusieurs conseils : "Comme placement qui rapporte un peu plus que le livret A mais qui reste sûr, il y a les fonds euros de l'assurance-vie. Cela rapporte aujourd'hui 1,8%, avec une légère fiscalité. Si on a un vieux plan épargne logement, qui date de 3, 4 ou 5 ans, on peut avoir des taux de 2,5 ou 3,5%", rappelle-t-il.

Et pour ceux qui voudraient prendre un peu plus de risque, il y a toujours les SCPI, les parts de sociétés civiles immobilières qui rapportent entre 4 et 5%. "Mais dans ce cas-là c'est sur de la longue période", prévient le spécialiste.