publié le 21/04/2018 à 08:05

Déboussolés, les épargnants français ? Entre la mise en place de la "flat tax" (ou Prélèvement forfaitaire unique) début janvier et des taux d'intérêt bas, la plupart des placements voient leur rendement et leur fiscalité fortement impactés en 2018. Dans ce contexte, pas toujours facile de savoir où placer son argent.



L'enjeu est pourtant crucial. Face à des taux d'intérêt bas et une inflation en hausse, certains placements ne rapportent même plus assez pour couvrir la hausse de l'inflation. Dès lors, l'objectif pour les épargnants n'est plus tant de gagner de l'argent... que d'éviter d'en perdre.

Jeune actif, père célibataire ou retraité sans enfants à charge ? La stratégie de placement doit aussi coller au profil de chaque épargnant. Il faut notamment prendre en compte le montant des liquidités que vous voulez déposer, votre situation fiscale et la durée de votre investissement.

Enfin, puisqu'un placement à la fois sécurisant et performant reste compliqué à dénicher, il vaut mieux diversifier ses types de placements, par exemple en associant une assurance-vie et un Plan d'épargne en actions (PEA), plus risqué. "Attention toutefois à ne pas trop multiplier vos placements, car cela peut entraîner de coûteux frais de gestion", note Philippe Crevel, économiste et directeur du Cercle de l'Épargne, contacté par RTL.fr.



Livret A, classique et sécurisant

Malgré une faible rémunération (0,75%), le Livret A continue de plaire aux Français. En 2018, ce livret d'épargne ne rapporte pas assez pour préserver le pouvoir d'achat. Il reste pourtant attractif puisqu'il est sans risques, liquide et non imposable. Philippe Crevel conseille notamment aux jeunes actifs d'en ouvrir un le plus tôt possible, "quitte à ne pas y verser beaucoup chaque mois".



PEL : faites fructifier votre ancien plan

Avec un taux de rendement de 1%, ouvrir un Plan Épargne-Logement (PEL) n'offre pas beaucoup d'avantages en 2018. D'autant que depuis le 1er janvier 2018, les prélèvements sociaux sont passés de 15,5% à 17,2%. En revanche, "si vous disposez d'un vieux PEL dont le taux de rendement est supérieur à 2%, ne le fermez surtout pas", conseille l'économiste.



L'assurance-vie, sûre et rentable

Avec 1.700 milliards d'euros placés par plus de 15 millions de Français, l'assurance-vie reste globalement le produit le plus avantageux parmi tous les placements sans risques. Et ce malgré une baisse des rendements : en 2017, il devrait rapporter en moyenne 1,8%, mais jusqu'à 2% pour les meilleurs contrats. Sûre, rentable et facile d'accès, l'assurance-vie bénéficie en plus d'une fiscalité avantageuse, limitée aux 17,2% de prélèvements sociaux sur les gains retirés après huit ans.



Le Plan d'épargne en actions, injustement méconnu

Pour ceux qui veulent diversifier leurs placements, le Plan d'épargne en actions (PEA) offre une option intéressante. Il permet de gérer un portefeuille d'actions fiscalisé uniquement à hauteur des prélèvements sociaux (17,2% à partir du 1er janvier 2018), à condition de le garder pendant cinq ans minimum. Ce placement séduit de plus en plus les Français puisque 4 millions de PEA ont déjà été ouverts dans l'Hexagone.



"Il s'agit d'un placement risqué et peu liquide", rappelle cependant Philippe Crevel. Le capital ne peut être garanti, puisqu'il est investi en actions ou fonds actions, et les retraits avant 8 ans entraînent automatiquement la clôture du plan.