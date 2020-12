Fêtes de fin d’année : le dilemme des Français qui habitent en Belgique

publié le 18/12/2020 à 15:09

À six jours du réveillon, Julie ne sait toujours pas si elle rentrera en Alsace, chez ses parents. "Je me pose la question tous les jours. L'année a été extrêmement longue, ça a été difficile. Les familles nous manquent et en même temps [...] dans quelles conditions on aura le droit de revenir en Belgique aussi ?", s'interroge-t-elle.

Un retour de l'étranger implique obligatoirement de remplir un formulaire qui entraîne une quarantaine. La police vérifie, à la frontière, que ce formulaire est bien complété. Bastien espère passer entre les mailles du filet. "Je me suis arrangé pour que ma famille me ramène en Belgique en voiture, en espérant que je ne me fasse pas contrôler", confie le Français.

Mathilde, elle, a préféré prendre les devants. Elle a raccourci son voyage à Saint-Etienne. "J'ai culpabilisé pendant des jours et des jours [...] et finalement j'ai trouvé une solution de partir plus tôt et de revenir plus tôt. Comme ça, je peux faire une quarantaine d'au moins sept jours avant de reprendre le boulot", explique-t-elle.

Les contrôles policiers aux frontières seront renforcés. Il n'y aura plus aucune exception à la quarantaine comme c'était le cas jusqu'à aujourd'hui.