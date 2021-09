Fête des voisins : dans quelles conditions va-t-elle se dérouler ?

Dans les rues, les cours d'immeubles, les maisons ou encore les jardins, la Fête des voisins revient partout en France ce vendredi 24 septembre. Le premier "rendez-vous citoyen en France et dans le monde" fête ses 22 ans, alors que masque et passe sanitaire sont encore de rigueur dans bon nombre de rassemblements français.

"Avec la crise sanitaire, nous n'atteindrons sûrement pas les dix millions de participants de 2019, mais il y a une véritable volonté de se retrouver", a annoncé Atanase Périfan, créateur de la Fête des voisins et de Voisins Solidaires, interrogé par RTL.fr. "Les voisins pourront se rassembler dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Or, 90% des fêtes sont organisées dans le cadre privé où le passe sanitaire ne s'applique pas par exemple", a-t-il ajouté.

Des regroupements dans plus de 5.000 villes

Mais les restrictions liées au coronavirus ne devraient pas trop impacter l'organisation de l'événement. La 22e édition aura bien lieu dans plus de 5.000 villes en France. Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, encourage l'initiative : "La crise sanitaire nous a démontré plus que jamais la nécessité de veiller les uns sur les autres, c'est pourquoi nous serons nombreux à nous investir et nous retrouver, citoyens, bailleurs sociaux, collectivités territoriales et État".

Comme lors des précédentes éditions, afin de respecter le plan Vigipirate, il faudra une autorisation municipale pour tout rassemblement sur la voie publique.