Festival non-mixte à Paris : doit-on être choqué ?

Prévu du 28 au 30 juillet 2017 à la Générale, une salle située dans l'est de la capitale, le festival afroféministe Nyansapo déchaîne les critiques en raison de la tenue de plusieurs espaces, dont certains sont exclusivement réservés aux femmes noires. Dans le viseur de l'extrême droite et des associations de lutte contre le racisme, le festival a été attaqué par la maire de Paris, qui en a demandé l’interdiction.



"Je tiens à rétablir une vérité", proteste Rokhaya Diallo, en arguant que le festival n’est en aucun cas interdit aux blancs” dans sa globalité. Pour la documentariste, la "non mixité politique existe depuis très longtemps", avec les mouvements féministes dans un passé récent. "L’antiracisme devrait avoir pour vision d’enlever la race du débat public", proteste Elisabeth Lévy. "C’est une façon racisme d’aborder l’antiracisme", poursuit la rédactrice en chef de Causeur, "ça choque mon universalisme républicain".

On refait le monde avec :

- Rokhaya Diallo, documentariste

- Elisabeth Lévy, rédactrice en chef de Causeur

- Jean-Luc Mano, conseiller en communication

- Nicolas Domenach, éditorialiste