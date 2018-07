Ferroviaire : journée décisive pour l'alliance entre Alstom et Siemens

publié le 26/09/2017 à 11:09

Alstom et Siemens pourraient officialiser aujourd'hui le rapprochement de leurs activités ferroviaires qui passeraient sous le contrôle du groupe allemand, un choix de politique industrielle délicat au jour du discours d'Emmanuel Macron sur l'Europe.



Le groupe français réunit aujourd'hui son conseil d'administration, où siègent deux représentants de l'Etat détenteur de 20% des droits de vote, tandis que Siemens tiendra une réunion de son conseil de surveillance.



Les deux groupes devraient se prononcer sur un projet déjà étudié en 2014 mais qui avait échoué, Alstom préférant céder ses activités énergie à l'américain General Electric et recentrer son activité sur le ferroviaire.



Son passage sous pavillon allemand signifierait la fin d'un fleuron industriel français.



Si cette alliance se réalise, elle donnera naissance au numéro deux mondial, en volume, pour le matériel ferroviaire roulant, et au numéro un pour la signalisation, selon Bercy.



Un tel rapprochement aurait un large écho politique, alors qu'Emmanuel Macron, qui montre depuis son élection une volonté de rapprochement avec l'Allemagne, présentera le même jour ses propositions sur l'avenir de l'Union européenne.



Le conglomérat allemand pourrait monter au capital d'Alstom à hauteur de 45 à 50%, en échange de l'apport de ses activités ferroviaires - matériel roulant et signalisation - au groupe français.



Quant à l'Etat français, il pourrait sortir du capital du constructeur ferroviaire.

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a invité Florent Pagny à "rester en France" après que le chanteur a fait part de sa volonté de s'installer au Portugal pour bénéficier d'une fiscalité plus avantageuse.



"J'invite Florent Pagny à rester en France, nous avons besoin de tous les talents", a déclaré le ministre.



"Nous avons un projet de loi de finances pour 2018 qui vise justement à ce que tous ceux qui créent en France, qui créent des richesses, qui créent des emplois également, puissent être incités à rester", a-t-il ajouté.



Florent Pagny a évoqué ce week-end dans Le Parisien une installation au Portugal "pour des raisons fiscales".



L'interprète de "Ma liberté de penser" vit aujourd'hui entre la France, l'Argentine (d'où est originaire son épouse) et les Etats-Unis (où étudient ses enfants).



Au Portugal, "il n'y a pas d'impôt sur la succession, pas d'impôt sur la fortune et surtout pas d'impôt sur les royalties pendant dix ans, tous les artistes commencent à s'installer là-bas", affirme le chanteur de 55 ans, qui vient de sortir un nouvel album intitulé "Le présent d'abord".



