"On arrive au bout du bout". Invité du Journal inattendu, le chef Jean-François Piège, qui sort une bible de la gastronomie française : Recettes bourgeoises et populaires, est revenu au micro d'Ophélie Meunier sur les difficultés du monde de la restauration cette année. Il tire la sonnette d'alarme : "on arrive au bout du bout", estime-t-il. "Si ça dure, ça va être une catastrophe".

"Un restaurant, ça consomme 30% de frais fixes, donc 30% de chiffre d'affaires par mois", explique-t-il. "Lors du premier confinement, on a tapé dans la trésorerie (...). À Paris, on n'a pas eu deux mois de confinement mais trois, parce qu'on a pu rouvrir que le 15 juin", précise Jean-François Piège avant d'ajouter : "On a eu le couvre-feu au mois d'octobre, on a eu le deuxième confinement et (...) on a un soutien de l'Etat qui n'est même pas au niveau de ce qu'on consomme, c'est-à-dire de 20%".

Le chef cuisinier français se montre donc très inquiet quant à la prolongation de la fermeture des restaurants : "J'ai peur qu'elle se prolonge encore plusieurs semaines, c'est-à-dire qu'on se revoie au printemps". "On nous a privés de notre liberté d'entreprendre pour des raisons que je comprends totalement", poursuit-il. "Et aujourd'hui, on se sent un peu puni parce qu'on nous laisse assumer la charge de ça et on ne vient pas suffisamment à notre soutien".