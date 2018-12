Fermeture de l’usine Ford de Blanquefort : "On garde un espoir", dit Philippe Poutou

publié le 17/12/2018 à 11:47

Le 13 décembre, Ford a refusé le projet de reprise de son site de Blanquefort en Gironde, par l’industriel belge Punch. "Une trahison vis-à-vis des plus de 800 salariés du site", a réagi le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, alors que le gouvernement soutenait cette offre de reprise.



Si une fermeture du site se profile, Philippe Poutou, porte-parole du NPA et délégué CGT de l’usine, ne compte pas baisser les armes. "Depuis le début on garde un espoir. On sait que ça repose sur le fait que l’on se batte. On refuse de se résigner à cette situation-là. Depuis juin, Ford a annoncé la fermeture, et fait tout pour que l’on ne puisse pas imaginer une autre solution", dénonce-t-il au micro de RTL.

"On résiste même si Ford insiste dans sa logique destructrice. On espère obliger Ford à ne pas aller jusqu’au bout", ajoute le porte-parole du NPA.

Si Philippe Poutou salue l’engagement de Bruno Le Maire en faveur des salariés, il attend désormais du gouvernement qu’il aille plus loin dans son rapport de force avec Ford. "Quand on entend le ministre Le Maire parler comme il fait, il y a de quoi être surpris, mais il a raison. Mais maintenant comment on passe du cri de colère à des actes ?", termine-t-il.