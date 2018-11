VIDÉO - Supprimer les feux rouges ? Ford y pense très sérieusement

publié le 05/11/2018 à 12:21

Télécharger des applications "anti feux rouges", préférer les routes nationales aux départementales... Les solutions sont multiples pour essayer de consommer moins de carburant, ce précieux dont le prix ne cesse d'augmenter. Ford, lui, propose une solution encore plus radicale : bannir les feux rouges et les stop.



Le constructeur automobile américain a récemment dévoilé son nouveau système de "communication" entre les voitures elles-mêmes, nommé "Intersection Priority Management" (ou IPM).

Grâce à ce concept, plus besoin de s'arrêter à une intersection, les voitures décident seules s'il faut freiner ou accélérer. Dotées d'un système de communication, elles échangent leur position, leur vitesse et leur direction, et étudient ainsi la meilleure solution pour s'éviter. Une fois leurs calculs effectués, elles transmettent au conducteur la fourchette de vitesse idéale qui lui permettront de passer l'intersection sans danger.

Un procédé basé sur l'Homme

Ce procédé d'échanges d'informations entre plusieurs véhicules connectés, dénommé "vehicle-to-vehicle" (ou V2V), est fortement inspiré de la façon dont agissent les humains dans une foule : ralentir ou accélérer pour éviter de percuter quelqu'un. "Un algorithme attribue l'ordre de passage à chaque intersection", explique la marque dans une vidéo explicative.



Et les avantages ne tardent pas à se montrer : gain de temps et de carburant grâce à la diminution des freinages et des accélérations, réduction du risque d'accident, et fluidité du trafic. Si cet algorithme est encore en cours de développement, il pourrait à terme être intégré aux futures voitures autonomes.



Ce concept (encore un peu utopique) permet également d'imaginer une ville dans laquelle il n'y aurait plus de feu rouge ni de stop.

> Ford imagine le futur sans feux rouges