Ford utilise la motion capture pour améliorer les postes de travail de ses salariés

publié le 30/09/2018

La motion capture ou motion tracking est une technologie qui consiste à placer des capteurs sur un homme ou une femme pour modéliser leurs gestes. Dans les jeux vidéo, ça permet de les reproduire parfaitement. On pose par exemple des traqueurs sur les articulations pour recréer ensuite le mouvement virtuellement, sous forme d'images de synthèse et d'effets spéciaux. Cette technologie est aussi utilisée par les sportifs de haut niveau pour perfectionner leurs gestes techniques, pour s'approcher du geste parfait.



Dans son usine de Valence, où sont assemblés principalement des SUV et des modèles haut de gamme, Ford utilise cette technologie dans le cadre de la prévention des accidents du travail, dans la traque des troubles musculo-squelettiques. Le tracking permet d'étudier les gestes effectués par les ouvriers et de voir si on peut les améliorer, les rendre moins traumatisants.

70 employés de l'usine - qui représentent en tout 21 postes différents - sont équipés d'une combinaison spéciale sur laquelle il y a 15 capteurs répartis sur tout le corps, au niveau de la tête, des bras, des épaules, du dos et des jambes. Les employés travaillent normalement, ne changent pas leurs gestes habituels et 4 caméras les filment. Grâce aux capteurs, on peut ainsi capturer avec précision leurs mouvements et en faire une représentation en 3D.

> Body Tracking Sports Tech Meets Car Making

Cette représentation en trois dimensions est ensuite analysée par des ergonomes. Ils vont étudier ces images et regarder comment il est possible de corriger la posture des ouvriers en leur demandant de changer un peu leurs gestes afin de les soulager.



Toutes ces données vont également servir à adapter les postes de travail. Grâce à cette technologie, la longueur des bras, des jambes sont mesurées, ce qui doit permettre de fabriquer des postes de travail plus adaptés à taille des ouvriers, plus confortables avec évidemment à la clé, moins de douleurs, de fatigue et donc moins d'arrêts de travail. Le constructeur envisage de déployer cette technologie dans ses autres usines européennes.