publié le 25/11/2019 à 09:11

À la mort de sa soeur en avril dernier, Hélène de Ponsay ne savait pas vers qui se tourner. C'est à force de recherches sur internet qu'elle est tombée "par hasard" sur la page Facebook "Féminicides par conjoint ou ex". Celle-ci recense les cas de féminicides depuis le 1er janvier 2019, dont celui de sa soeur Marie-Alice Dibon.

Depuis, Hélène de Ponsay a intégré un groupe Facebook dédié aux proches de victimes, et créé l'Union nationale des familles de féminicide (UNFF) pour aider les personnes qui se retrouvent dans la situation qu'elle a connue. "La violence du geste fait qu'on est complètement perdu", se souvient-elle. "On est extrêmement isolé et sous le choc de devoir prendre en charge un phénomène aussi inattendu".

Lundi 25 novembre marque la fin du Grenelle des violences conjugales, visant à endiguer ce fléau qui a mené 138 femmes à la mort depuis le 1er janvier 2019. "C’est compliqué de faire son deuil quand on parle de féminicide à longueur de journée", confie Hélène de Ponsay. Le compagnon de sa soeur, principal suspect de son meurtre, est lui décédé dans un accident en Italie.