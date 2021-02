Famille : "Mon fils ne m'a pas présenté mon petit-fils"

publié le 02/02/2021 à 02:14

Marine n'a vu son fils qu'une seule fois durant l'année 2020. Elle a réussi à renouer un premier lien avec lui grâce à sa belle-fille. Au début du mois de janvier, elle est devenue grand-mère. Le fils de Marine ne lui a toujours pas présenté son petit-fils. Doit-elle rompre les liens avec lui.

La fille de Marie-France est avec un homme depuis 2 mois. Ce matin, cet homme a appelé Marie-France pour lui dire qu'il comptait rompre avec elle. Mais Marie-France ne souhaite pas intervenir dans leur histoire de couple.

Danièle est restée 14 ans avec son ex. Il n'avait plus de libido et ne faisait pas attention à elle. Lorsque Danièle a du être hospitalisée pour un problème médical, il en profité pour rompre. Depuis, Danièle se sent dévalorisée.

Claude avait prévu l'année dernière une fête pour ses 80 ans, annulée à cause du confinement. Elle espère pouvoir enfin fêter son anniversaire cette année en organisant une nouvelle fête.

Michelle a 4 chats, dont un qui est en fin de vie. Elle est très triste de cette perte, mais sent bien qu'elle est trop submergée. Michelle repense à des décès familiaux, et à cette année angoissante qu'elle supportait assez bien.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

