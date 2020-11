Famille : Persévérer pour renouer les liens

publié le 10/11/2020 à 02:07

Danièle n'a pas vu son fils ainé depuis un an et demi. Elle pense que sa femme a mal pris une réflexion. Mais le problème semble être plus ancien. En effet, l'ainé de Danièle ne parle ni à sa mère, ni à son père, ni à son frère.

L'activité professionnelle de Matthieu est à l'arrêt depuis le mois de mars. Il travaille dans le tourisme parisien. Malgré l'angoisse et l'incertitude en l'avenir, Matthieu garde la flamme de sa passion pour Paris.

Christelle a vécu aux Etats-Unis pendant 30 ans. Sa fille et sa mère se sont énormément rapprochées car elles habitaient en France. Alors que Christelle vient de revenir en France, elle passe beaucoup de temps avec sa fille. De quoi rendre jalouse la grand-mère.



Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



