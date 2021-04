Famille : comment trouver la bonne distance entre parent et enfant adulte

publié le 27/04/2021 à 01:49

Laurent a trois enfants d'une trentaine d'années. Les relations avec l'ainée est plus difficile qu'avec les autres. Fragile depuis toute petite, il sent qu'elle met de la distance entre eux depuis un an et demi. Laurent continue de lui écrire mais sans réponses régulières; doit-il persévérer ?

Maude a rencontré son compagnon sur un site internet il y a une dizaine d'années. Il lui a dit qu'il était "délocalisable". Pendant toutes ces années, il est venu chez elle tous les week-end. Il y a six mois, il lui a annoncé qu'il allait enfin déménager; mais pour vivre à coté de sa fille. Maude est en colère.

Martine est avec son compagnon depuis 4 ans. Depuis quelques mois, il a changé d'attitude. Il ne fait plus rien et sa surdité n'arrange rien. Martine et son compagnon se sont disputé et et elle souhaite lui laisser ses affaires devant la porte.

Depuis un an Thierry s'occupe de sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer. Bien qu'il ait mis des dispositifs d'aide en place, il consacre énormément de temps et d'énergie pour elle. Sans aucune aide de la part de son frère, Thierry aimerait reprendre un travail mais se sent bloqué dans cette situation.

Laurence est chargée d'hébergement dans un ehpad et souhaite soutenir Thierry.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35cts/sms )

- écrivez-nous par mail sur parlonsnous@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook