Amour : être en couple et vivre chacun chez soi

publié le 22/04/2021 à 01:59

Laurence est en procédure de divorce après 20 ans de mariage. Elle a pris conscience qu'elle n'était pas heureuse avec cet homme et qu'elle ne partageait rien. Aujourd'hui seule, elle se sent bien et a pris goût à la vie en solitaire. Mais Laurence pense déjà à la possibilité de concilier une vie amoureuse sans perdre son indépendance.

Martine a une relation compliquée avec sa fille ainée. Lorsqu'elle avait 6 ans, Martine lui donnait des fessées à cause de mauvais résultats scolaires. Durant toutes ces années, elle a tenté d'enfouir sa culpabilité qui devient trop forte. Comment Martine peut-elle aborder le sujet avec sa fille ?

Olivier est en couple depuis 2 ans avec sa compagne. Elle ne souhaite pas avoir de vie commune, ils vivent donc séparément. Ce qui créé une insatisfaction chez Olivier qui a l'impression de ne pas vivre pleinement la relation. Il a aussi le sentiment qu'elle dispose de son temps comme bon lui semble.

Pascale, Arlette et Dominique sont chacune en couple et ne vivent pas avec leur homme.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

