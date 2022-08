Famille : Aider un proche en l'aimant

Marie voudrait plus qu'une relation amicale avec son ex

Laura ne se comprend pas. Depuis quelques années, elle développe un sentiment de jalousie très fort envers sa meilleure amie. Elle passe son temps à se comparer à elle. La vie de sa meilleure amie lui semble incroyable par rapport à la sienne et cette jalousie semble se transformer peu à peu en haine. Laura adore sa meilleure amie et elle voudrait arrêter de ressentir cette horrible colère qui la ronge.

Joël a commencé une relation il y a quelques mois. Sa compagne souffre d’hypersensibilité, un comportement auquel Joël n’a jamais été confronté auparavant. Il l’apprécie énormément mais il a du mal à la comprendre. Le couple vit, la relation de manière très différente. Elle est déjà très attachée à lui et elle semble très épanouie dans la relation. Lui se sent un peu étouffer, il ne sait pas trop comment s’y prendre parce que n’importe quelle réflexion l’affecte beaucoup. Il voudrait comprendre comment réussir à gérer sa relation car il ne veut pas la perdre.

Marie a rencontré un homme il y a 9 ans. Pendant quatre ans, cette relation s'est très bien passée et ils ont même décidé d’emménager ensemble. Du jour au lendemain, cet homme, atteint de bipolarité, a cessé de prendre ses médicaments. À partir de cet instant, il n’était plus possible pour lui de supporter les enfants de Marie. Il est devenu désagréable avec eux au point que les enfants de Marie ont décidé de ne plus venir chez leur mère. Marie a donc décidé de mettre un terme à leur relation. Ils ont gardé une relation amicale mais malheureusement Marie voudrait plus. Elle se sent perdue, elle voudrait lui dire ce qu’elle ressent mais elle n’y arrive pas.

Sissy est inquiète pour sa fille. Elle est en surpoids et pour sa mère c’est insupportable. À 13 ans, cette petite fille a perdu tous ses cheveux, un événement qui a entraîné sa prise de poids. Aujourd’hui elle a 45 ans, malgré son poids et ses problèmes capillaires elle se sent très bien dans sa peau. Elle a un petit copain, des amis et elle est très appréciée au travail. Pour Sissy c’est plus compliqué. Elle s’inquiète avant tout pour sa santé et ne supporte plus de la voir grossir.



