Euromillions : un gagnant millionnaire recherché avant le 20 août par la FDJ

publié le 10/08/2020 à 16:17

Mais où est donc passé le propriétaire du ticket gagnant My Million du 22 mai dernier ? Le joueur, dont les gains s'élèvent à 1 million d'euros, n'a toujours pas donné de nouvelles depuis la validation de son reçu. Il n'a désormais plus que 10 jours pour se faire connaître, faute de quoi son ticket ne sera plus valable, rapporte le quotidien Sud Ouest.

Le code gagnant est le ND 876 1904. Si le propriétaire du ticket lit ces lignes, il doit au plus vite contacter le service client de la Française des Jeux, au 09.69.36.60.60. Le numéro est disponible sept jours sur sept.

En France, le fait de ne pas retrouver le propriétaire d'un ticket gagnant demeure rare. En février dernier, la mésaventure était arrivée à un joueur de Marseille. Après un délai réglementaire de 60 jours, la FDJ avait reversé le gain à l'État comme l'exige le protocole en pareilles circonstances.