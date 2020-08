publié le 28/08/2020 à 12:11

C'est l'histoire incroyable de tickets d'euromillions perdus mais pas pour tout le monde. Tout commence à l'été 2011, un joueur valide son ticket chez un buraliste du Calvados. Au tirage il a tout bon. Il gagne une cagnotte de 163 millions d'euros. Mais ce ticket qui vaut de l'or, il l'a perdu.

C'est un couple qui l'a trouvé sur un bout de trottoir, dans le caniveau.Ils sont alors multimillionnaires sans même avoir joué. Ils se rendent à la Française des Jeux pour empocher le jackpot et là, cruelle désillusion : la FDJ se rend compte que le bulletin n'a pas été validé par ce couple. Or le règlement est clair, la détention d'un reçu ne donne aucun droit.

La FDJ organise une rencontre entre le vrai gagnant et les usurpateurs, la négociation s'engage et moins d'un mois après le tirage, un accord est trouvé. Contre la somme de 12 millions d'euros, le gagnant peut récupérer son ticket. Si les gains de l'euromillion ne sont pas imposables, le couple n'a en réalité pas gagné le butin. Bercy considère donc que ces 12 millions sont une plus-value de cession de biens donc cela se taxe.

Mais les deux contribuables ne se laissent pas faire et saisissent les tribunaux. Cela a duré quelques années et le Conseil d'État a rendu son arrêt fin mai et a finalement tranché : le couple n'aura pas à payer d'impôts. L'État a même été condamné à leur verser 3.000 euros en remboursement des frais de justice, raconte le magazine UFC Que Choisir.