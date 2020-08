publié le 19/08/2020 à 17:31

Il a joué le 22 mai et remporté 1 million en cochant la grille complémentaire My Million à l’Euromillions mais manifestement, il l’ignore. Un habitant de Charente-Maritime a jusqu’à ce soir, le mercredi 19 août à minuit, pour se manifester afin de récupérer son gain, sinon, celui-ci sera perdu pour lui. Le code du ticket gagnant est le suivant : ND 876 19 04.

Le délai normal de 60 jours pour retirer son gain à partir du tirage a pourtant été allongé de 30 jours à cause de l’épidémie de coronavirus. Comme le rapporte Le Parisien, si l’argent n’est pas retiré, il est remis en jeu sous forme d’opérations promotionnelles à travers des bons de réduction pour les joueurs.

Mais cela ne marche que pour les gros lots. Les lots intermédiaires sont, eux, reversés à l’État depuis novembre 2019 et la loi Pacte. Si le gagnant de Charente-Maritime venait à ne pas retirer son gain, il représenterait le 31e depuis 2014 à louper sa chance de devenir millionnaire.