Euromillions : les résultats du tirage du vendredi 21 février 2020

publié le 21/02/2020 à 23:28

Que fallait-il jouer pour devenir millionnaire ce vendredi 21 février 2020 ? La cagnotte du jour s'élevait à 41 millions d'euros pour qui trouverait les bons résultats du tirage de l'Euromillions. Pour gagner, il fallait jouer la combinaison suivante : 7 - 23 - 30 - 32 - 45 et les deux numéros étoiles 5 et 9.

Aucun joueur n'a trouvé les cinq numéros avec deux étoiles. En revanche, 4 joueurs, dont un en France, ont coché les 5 bons numéros et 1 étoile et remportent 183.306,60 euros. 6 joueurs, dont 2 en France, ont quant à eux trouvé les 5 bons numéros sans étoile et remportent 28.561,10 euros.

Si vous n'avez pas eu la chance de trouver les bons résultats de l'Euromillions de ce vendredi 21 février 2020, pas de panique : peut-être votre grille sera-t-elle tirée au sort ! À chaque tirage, un code MyMillion est désigné pour remporter 1 million d'euros. Ce lundi, le code MyMillion gagnant est le RE 501 9639.

Le prochain tirage Euromillions aura lieu le mardi 25 février prochain pour une cagnotte de près de 51 millions d'euros.