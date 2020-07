Euromillions : les résultats du tirage du mardi 28 juillet 2020

publié le 28/07/2020 à 22:12

Pour remporter la cagnotte Euromillions de 26 millions d'euros mise en jeu ce mardi 28 juillet 2020, la combinaison à jouer était la suivante : 9- 13- 15- 17- 34 ainsi que les deux étoiles chance 2 et 7.



Mais aucun gagnant n'a remporté la somme de 26 millions d'euros à l'occasion de ce tirage de l'Euromillions. Cependant, 4 participants européens dont 2 Français ont remporté 120 865,80 euros grâce à leurs cinq bons numéros et une étoile. 7 participants européens dont 1 Français, ont réussi à remporter 16 141,90 euros grâce à leurs cinq bons numéros. Et 44 gagnants européens dont 15 Français ont remporté 799,80 euros grâce à quatre bons chiffres et deux étoiles.



Le code My Million est le suivant : KI 833 7510. Le prochain tirage Euromillions aura lieu vendredi 31 juillet avec une cagnotte de près de 39 millions d'euros.