Euromillions : les résultats du mardi 16 février 2021

publié le 16/02/2021 à 22:50

Une somme exceptionnelle était en jeu ce mardi 16 février, mais a-t-elle trouvé preneur ? Pour remporter les 179 millions d'euros proposés ce mardi par l'Euromillions, il fallait trouver les cinq chiffres de la combinaison gagnante ainsi que les deux numéros étoiles.

Le tirage de l'Euromillions du mardi 16 février 2021 a donné les résultats suivants : 5-9-25-29-30 et les deux numéros étoiles, 6 et 7. Le code MyMillion du jour qui, comme à chaque tirage, permet à un joueur en France de remporter 1 million d'euros, est le suivant : RC 048 0036.



Malheureusement, personne n'a remporté la grande cagnotte de l'Euromillions du jour qui sera augmentée et remise en jeu dès vendredi. Un joueur français remporte malgré tout 200 974.10€ pour avoir trouvé la combinaison gagnante et l'un des deux numéros étoiles.